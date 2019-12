Treinverkeer in Frankrijk ook op kerstdag verstoord kv

24 december 2019

19u20

Bron: Belga 0 Op de 21ste dag van de staking tegen de pensioenhervorming zal morgen opnieuw het trein- en metroverkeer verstoord zijn in Frankrijk. In de grote Parijse stations Gare de l'Est, Gare du Nord en Gare Montparnasse zullen er op kerstdag geen TGV's uitrijden of aankomen "voor de vroege namiddag", waarschuwt de Franse spoorwegmaatschappij SNCF.

De situatie zal morgen "zeer verstoord" blijven. Gemiddeld rijdt slechts een TGV op drie uit. Ook Transilien-lijnen in en rond Parijs en TER-lijnen zijn verstoord. De drukste lijn van Europa, de RER A, zal bijna de hele dag gesloten zijn. Het metroverkeer zal ook "zeer beperkt" zijn, met 14 van de 16 metrolijnen die zullen sluiten.

De spoorwegmaatschappij SNCF adviseert reizigers om hun reis in de regio Ile-de-France te annuleren of uit te stellen.



Volgend weekend, van 27 tot 29 december zullen alweer iets meer treinen rijden, zowat 6 van de 10 TGV's. De 800.000 passagiers die op een van deze dagen een treinrit hadden geboekt, werden verzekerd van hun reis of werden gevraagd om hun ticket om te ruilen.