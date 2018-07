Treinverkeer in een van de drukste treinstations van Parijs onderbroken door brand bvb

27 juli 2018

15u23

Bron: Belga 0 In Parijs is vanmiddag het treinverkeer onderbroken in het station van Montparnasse, een van de grootste stations in de Franse hoofdstad die het westen en zuidwesten van het land bedient. De onderbreking, die het gevolg is van een brand, komt er net voor het drukke wisselweekend voor toeristen.

De onderbreking is het gevolg van een brand in een elektriciteitspost van RTE, beheerder van het hoogspanningsnet, aldus de Franse spoormaatschappij SNCF op Twitter. Volgens RTE gaat het om een post in Issy-les-Moulineaux, gelegen tussen de Parijse vijfhoek en Versailles.

SNCF heeft reizigers gewaarschuwd dat het treinverkeer voor de rest van de dag verstoord zal zijn.



Op de sociale media zijn beelden te zien van de brand, die een zwarte rookpluim veroorzaakt.

🔴🇫🇷INFO - Le trafic est totalement interrompu au départ et à l'arrivée de la gare #Montparnasse à Paris après un incendie sur un poste électrique (RTE) à Issy-les-Moulineaux. (📹@Tomiiks) pic.twitter.com/98TkfFjE4B Brèves de presse(@ Brevesdepresse) link

L'incendie de ce matin qui paralyse la gare Montparnasse... Impressionnant 😮 !#IssyLesMoulineaux #montparnasse #incendie #Paris pic.twitter.com/4wJsrjIZMw Simon R.(@ Sim_Sala_Grimm) link

Vorig jaar was het treinverkeer ook al onderbroken in Montparnasse tijdens het wisselweekend door een signalisatiestoring. Die problemen hadden er toen toe geleid dat de overheid SNCF op het matje riep.