Treinstation Frankfurt even gesloten door bankoverval, drie verdachten opgepakt ADN

02 augustus 2019

16u36

Bron: Belga 2 Het centraal station van de Duitse stad Frankfurt is vandaag een tijdlang door de politie gesloten als gevolg van een bankoverval. Na ongeveer een uur werd het station weer opengesteld en kon het treinverkeer hernemen, zo meldt Deutsche Bahn op Twitter.

De politie zegt dat verschillende verdachten zich “op een ongeoorloofde wijze toegang hadden verschaft tot de kluizen” van een bank die zich in het stationsgebouw bevindt. Door hun actie was het alarm in werking getreden.

Omdat de verdachten op de vlucht sloegen, werd rond 15.30 uur beslist om een deel van het station af te sluiten en het treinverkeer tijdelijk stil te leggen, zo zegt een woordvoerster van de politie. Drie verdachten werden uiteindelijk gearresteerd. De politie heeft bij de actie minstens één schot afgevuurd.



Het Duitse spoorbedrijf Deutsche Bahn meldt dat het station rond 16.30 uur weer werd opengesteld. Er rijden opnieuw treinen, maar de reizigers moeten wel rekening houden met vertragingen of afgeschafte treinen.