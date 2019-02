Treinramp Caïro veroorzaakt door kibbelende machinist die handrem vergat Buitenlandredactie

27 februari 2019

23u34

Bron: AD.nl 0 Een ruzie tussen twee treinmachinisten zou ervoor hebben gezorgd dat een diesellocomotief vandaag op hol sloeg, tegen een stootblok knalde en daarna explodeerde in het centraal station van het Egyptische Caïro. Minstens 25 mensen kwamen daarbij om het leven en nog eens 47 mensen raakten gewond, melden de autoriteiten van het land.

Volgens de Egyptische openbaar aanklager Nabil Sadek hebben onderzoekers vastgesteld dat de machinist van de diesellocomotief zijn voertuig uitstapte om ruzie te maken met een andere machinist wiens trein het spoor blokkeerde. De uitgestapte man vergat echter de locomotief op de handrem te zetten.



Toen de andere trein wegreed, kwam de locomotief weer vrij te liggen en maakte deze daardoor snelheid. Met grote vaart knalde het voertuig vervolgens tegen het stootblok. De explosie was groot en raakte veel mensen die op het perron op hun trein stonden te wachten. Op bewakingsbeelden is te zien hoe treinpassagiers worden verzwolgen in een zee van vlammen en rook.

Verbrand

Zeker 25 mensen kwamen om het leven. Sommigen van hen moeten worden geïdentificeerd aan de hand van hun dna, hun lichamen zijn onherkenbaar verbrand. Van de 47 gewonden zijn er veel ernstig aan toe. Men verwacht dan ook dat het dodental nog zal stijgen.



De machinist van de locomotief is verhoord. Het onderzoek naar de ramp is in volle gang. Minister Hisham Arafat van Verkeer stapte op als gevolg van de ramp. Premier Mustafa Madbouli zei dat degenen verantwoordelijk voor de ramp zwaar zullen worden gestraft.