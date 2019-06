Treinpassagiers zitten zes uur vast in tunnel bij Parijs

04 juni 2019

Passagiers van een hogesnelheidstrein naar Barcelona zijn vandaag zes uur vast komen te zitten in een tunnel net buiten Parijs. Enkele minuten na vertrek was er een stroomstoring, waardoor de trein tot stilstand kwam en de reizigers zonder elektriciteit, werkende toiletten in de zinderende hitte zaten.