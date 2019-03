Treinen Eurostar hebben tot twee uur vertraging door acties Franse douaniers kg

07 maart 2019

13u15

Bron: Belga 2 De Eurostartreinen die vanuit het Noordstation in Parijs vertrekken, hebben vandaag tot twee uur vertraging als gevolg van de stiptheidsacties van de Franse douaniers. De douaniersactie duurt al vier dagen en hindert ook het verkeer door de Kanaaltunnel en het scheepvaartverkeer in de haven van Calais.

Volgens Eurostar hebben de hst-treinen vertraging omdat ook de veiligheidscontroles meer tijd in beslag nemen. De Eurostar die om 08.37 uur had moeten vertrekken, is volgens de website van het spoorbedrijf geschrapt.



De Franse douaniers eisen meer bijkomende middelen met het oog op de brexit. De vakbonden zouden begin volgende week met Franse minister van Begroting Gérald Darmanin samenzitten.