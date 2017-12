Treinen botsen in Duitsland: onduidelijkheid over aantal gewonden Redactie

20u35

Bron: Bild 1 Brandweer Meerbusch Bij een treinongeval in de omgeving van de Duitse stad Neuss zijn volgens de eerste vaststellingen mogelijk een 50-tal gewonden gevallen. Dat zei een woordvoerder van de federale politie. Volgens de brandweer zijn maar vijf mensen gewond geraakt.

In Meerbusch-Osterah, nabij Düsseldorf, reed omstreeks 19.30 uur een passagierstrein tegen een goederentrein. De bovenleidingen zijn afgerukt en hangen los, waardoor de bergingswerken moeilijk zijn. De treinreizigers worden momenteel geëvacueerd. Er zouden nog ongeveer 150 mensen in de trein zitten.

Over het aantal mogelijke gewonden zijn er tegenstrijdige cijfers. Een woordvoerder van de brandweer Meerbusch zei dat er slechts enkele passagiers -een vijftal- zijn gewond geraakt, en niemand zwaar. De federale politie maakte eerder gewag van mogelijk rond de 50 gewonden.

Volgens de Duitse spoorwegmaatschappij was een trein van de regionale expresslijn 7 op een stilstaande goederentrein van DB Cargo gebotst. Waarom de goederentrein, die onderweg was van Dillingen naar Rotterdam, een stop had gemaakt, is nog niet bekend, aldus een woordvoerster in Berlijn. De regionale express wordt door de private spooraanbieder National Express geëxploiteerd

Unsere Einsatzkräfte sind im Bereich der Unfallstelle eingetroffen. Derzeit wird die Lage sondiert und mit den anderen Hilfsorganisationen koordiniert. Die Verdorgung der Personen im Zug genießt hohe Priorität. Weitere Infos folgen. Die @Fw_Kaarst ist ebenfalls im Einsatz. pic.twitter.com/eYRVjjZWkR Feuerwehr Meerbusch(@ FWMeerbusch) link