Treinbestuurder vindt tassen vol geld maar vergeet bewakingscamera's FVI

05 april 2019

16u12

Bron: Belga 0 Een treinbestuurder in Duitsland heeft toegegeven dat hij in een trein twee tassen vol geld heeft ontdekt en het grootste deel ervan in eigen zak heeft gestoken. De 48-jarige machinist werd door bewakingscamera's gefilmd. Het geld werd bij een huiszoeking in de kelder in beslag genomen. Het gaat om het spaargeld van een Nigeriaan, die dat wilde gebruiken voor een heelkundige ingreep in Duitsland.

De machinist was blijkbaar in zijn vreugde over zijn vondst de bewakingscamara's vergeten. De beelden tonen hoe de treinbestuurder in het centraal station in Düsseldorf een zware koffer met 6.000 euro aan muntstukken naar zijn auto sleept en de zichtbaar lichtere koffer met slechts 1.000 euro aan kleingeld naar het bureau voor gevonden voorwerpen brengt.

De 56-jarige Nigeriaan was zijn koffers kwijtgespeeld door een ongelukje. Om zijn kaartje nog te laten afstempelen, stapte hij in Leverkusen nog snel even uit de trein. Die reed echter door zonder hem. Het muntgeld had de man bij zijn aankomst in Duitsland volgens de regels aangegeven, aldus de politie.

