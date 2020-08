Trein verlaat Italiaans station zonder machinist AW

19 augustus 2020

21u10

Bron: Belga 0 Aanklagers zijn woensdag een onderzoek begonnen nadat een trein uit zichzelf een Noord-Italiaans station uitreed zonder machinist en later ontspoorde. De machinist en conducteur waren net uitgestapt voor een pauze.

De trein met één passagier aan boord reed ongeveer 7 kilometer ten noorden van Milaan zonder bestuurder of conducteur. Drie mensen, onder wie de passagier, liepen lichte verwondingen op bij het incident.



Justitie stelt een onderzoek in naar het incident, nu de regionale spoorwegmaatschappij Trenord heeft gemeld dat "door nog vast te stellen oorzaken" de trein het station van Paderno verliet "zonder personeel aan boord". Het veiligheidssysteem stuurde de trein vervolgens naar een stuk ongebruikt spoor bij het station Carnate-Usmate, zei Trenord in een verklaring.



Op televisiebeelden was te zien dat een rijtuig op zijn kant lag en een ander onder een hoek van 45 graden van de baan.



