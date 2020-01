Trein vat vuur in Tsjechische spoortunnel, reizigers geëvacueerd IB

15 januari 2020

00u27

Bron: Belga 0 In Tsjechië is brand uitgebroken op een trein die op dat moment door een ruim vier kilometer lange spoortunnel reed. Het incident gebeurde in de buurt van de Tsjechische stad Pilsen. De zowat 35 passagiers aan boord konden tijdig in veiligheid worden gebracht. Dat zegt een woordvoerder van de plaatselijke brandweer dinsdagavond aan het nieuwsagentschap CTK.

Twee personen werden met ademhalingsmoeilijkheden door de hulpdiensten verzorgd. De anderen bleven ongedeerd.

De sneltrein van het Tsjechische spoorwegbedrijf Ceske Drahy (CD) was op weg van München naar Praag. Het vuur brak uit in een wagon achter de locomotief en kon door het spoorwegpersoneel nog voor de aankomst van de hulpdiensten worden gedoofd. Over de oorzaak van de brand bestaat nog geen duidelijkheid.

De Ejpovice-tunnel is met zijn 4.150 meter de langste spoorwegtunnel in Tsjechië. Hij werd eind 2018 in gebruik genomen en verkort de reistijd tussen Pilsen en Praag met negen minuten. De toegestane maximumsnelheid in de tunnel is 160 kilometer per uur.