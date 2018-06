Trein rijdt in op kudde schapen in Duitsland TTR

06 juni 2018

13u38

Bron: Belga 0 In het zuidwesten van Duitsland is een regionale trein ingereden op een kudde schapen. Zo'n vijftig dieren lieten het leven. Dat heeft de politie laten weten. Er raakten geen mensen gewond.

Het ongeval gebeurde vanmorgen in de buurt van Konstanz, in de deelstaat Baden-Württemberg. Een kudde van ongeveer 450 schapen was om nog onbekende reden uitgebroken. Veel dieren liepen op de sporen. De machinist van de trein kon niet meer op tijd remmen.

Het treinverkeer was urenlang onderbroken. Er werd gezorgd voor een alternatief.