Trein rijdt in op groep feestvierders in India: "Zeker 50 doden"

19 oktober 2018

17u18

Bron: DPA, Reuters 0 Bij een zwaar treinongeval in India zijn zeker 50 mensen om het leven gekomen. Dat melden lokale media. De ramp gebeurde in de buurt van de stad Amritsar, in de deelstaat Punjab, in het uiterste noorden van India.

In India wordt momenteel het Hindoefeest Dussehra gevierd. De trein zou ingereden zijn op een menigte mensen die beeltenissen van de demonenkoning Ravana aan het verbranden was in de buurt van de sporen. Door vuurwerk zouden ze naar de sporen zijn gerend en de aanstormende trein niet gehoord hebben.

“We kennen de omstandigheden niet, maar veel mensen uit de menigte haastten zich in de richting van de sporen en werden door de trein verpletterd”, citeert het Indiase persbureau Ani een politiewoordvoerder.

Volgens de televisiezender Times Now News waren ter plekke tussen 500 en 700 hindoes het feest Dussehra aan het vieren. De politiecommissaris van Amritsar zegt dat zeker vijftig mensen de aanrijding niet overleefd hebben. Hij vreest dat aantal dodelijke slachtoffers nog zal oplopen tot boven de honderd.