Trein ontspoort in Zwitserland na botsing met rotsblok: geen gewonden

09 september 2018

In het Zwitserse Fiesch, in het kanton Wallis, is gisterenavond een trein ontspoord toen die tegen een rotsblok reed dat op de sporen was gerold. Niemand raakte gewond.