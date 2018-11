Trein ontspoort in Congo: bijna veertig doden en veel gewonden

kg

11 november 2018

12u03

Bron: Belga

2

In Congo zijn gisteren bijna veertig mensen om het leven gekomen nadat een trein ontspoord was. Volgens lokale media belandde de trein naast de sporen tussen Kindu, in de oostelijke provincie Maniema, en Kamina in Haut-Lomani. De trein was onderweg naar Lubumbashi in het zuiden. Er vielen ook veel gewonden.