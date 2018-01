Trein ontspoord in Milaan: twee doden, meer dan honderd gewonden hr

25 januari 2018

09u01

Bron: Belga, Milano Today 4 In de buurt van Milaan is vanmorgen een regionale trein ontspoord. Daarbij zijn twee doden gevallen, acht zwaargewonden en een honderdtal lichtgewonden .

De trein kwam van Cremona en was op weg naar Milaan, en ontspoorde om iets na 7 uur tussen Treviglio en Pioltello. Volgens 'Milano Today' telde de trein acht wagons, waarvan er drie kantelden. Het gevolg was een totale chaos. Tientallen passagiers kropen na het ongeval uit de trein en zaten totaal verdwaasd op de grond te wachten tot er hulp kwam opdagen. Het ongeluk gebeurde in volle ochtendspits. Een deel van de gewonden is overgebracht naar het ziekenhuis van Monza. Het ziekenhuis heeft eerder geplande medische ingrepen die niet spoedeisend waren uitgesteld om de gewonden door het treinongeval te kunnen helpen.

Over de oorzaak konden de autoriteiten nog niets zeggen. Hulpverleners proberen passagiers te bevrijden die in de trein bekneld zijn geraakt. Wegens de ontsporing werd het treinverkeer tussen de stations van Treviglio en Milaan voorlopig stilgelegd.