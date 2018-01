Trein ontspoord in Milaan: minstens vier doden, meer dan honderd gewonden, maar spoormaatschappij spreekt over "technisch ongemak" HR/TT

25 januari 2018

09u01

Bron: Belga 18 In de buurt van Milaan is rond 7 uur vanmorgen een regionale trein ontspoord. Daarbij zijn minstens vier doden gevallen. Tien mensen raakten zwaargewond en een honderdtal lichtgewond. De treinmaatschappij komt ondertussen onder vuur voor de manier waarop het ongeval werd aangekondigd: als een "technisch ongemak".

De brandweer was de hele ochtend bezig met de reizigers die vastzaten in de wagons te bevrijden. Gewonden werden met helikopters naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Een deel van de hen is overgebracht naar het ziekenhuis van Monza. Dat heeft eerder geplande medische ingrepen die niet spoedeisend waren uitgesteld om de gewonden door het treinongeval te kunnen helpen.

De Trenord-trein kwam van Cremona en was op weg naar Milaan, en ontspoorde tussen Treviglio en Pioltello. De oorzaak van de ontsporing is nog onbekend. De trein telde zes wagons, maar enkel de middelste ontspoorden. Dat suggereert dat het ongeluk mogelijk veroorzaakt werd door een defecte spoorwegschakelaar.

Aan boord zaten honderden passagiers, veel van hen op weg naar hun werk in de Italiaanse economische hoofdstad Milaan.

Het laatste dodelijke treinongeval in Italië gebeurde in juli 2016. Toen kwamen 23 mensen om bij een dubbele treinbotsing tussen Corato en Andria, in de buurt van de zuidoostelijke stad Bari.

"Technisch ongemak"

In verband met de ontsporing werd het treinverkeer tussen de stations van Treviglio en Milaan stilgelegd. Maar de manier waarop de Italiaanse treinmaatschappij dat op Twitter aankondigde, zette bij veel socialemediagebruikers kwaad bloed. TreNord noemde het ongeval een "inconveniente tecnico", ofwel "technisch ongemak".

Veel twitteraars uitten hun ongenoegen over die weinig subtiele manier om het zware treinongeval te benoemen. "Tien slachtoffers en meer dan honderd gewonden, een ramp die Lombardije al lang niet meer heeft meegemaakt, en jullie noemen dat een "technisch ONGEMAK". Walgelijk", zo klonk het onder andere.

Circolazione interrotta tra Treviglio e Milano a causa di un inconveniente tecnico ad un treno. Per ulteriori info: https://t.co/8iK2mX5Apv TRENORD_miVC(@ TRENORD_miVC) link

10 vittime e più di 100 feriti, un disastro che la Lombardia non vedeva da tempo e voi lo chiamate “INCONVENIENTE tecnico”. Schifo. Massi(@ Psikik90) link