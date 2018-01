Trein ontspoord in Milaan: minstens twee doden, meer dan honderd gewonden hr

25 januari 2018

09u01

Bron: Belga 14 In de buurt van Milaan is rond 7 uur vanmorgen een regionale trein ontspoord. Daarbij zijn volgens Rai News minstens twee doden gevallen. Tien mensen raakten zwaargewond en een honderdtal lichtgewond.

Andere bronnen stellen dat er meer dan twee doden zijn. Sky TG24 heeft het over drie doden, Reuters over drie tot vijf doden. De brandweer is momenteel nog bezig met de reizigers die vastzitten in de wagons te bevrijden. Gewonden worden met helikopters naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht.

De Trenord-trein kwam van Cremona en was op weg naar Milaan, en ontspoorde tussen Treviglio en Pioltello. De oorzaak van de ontsporing is nog onbekend. De trein telde zes wagons, maar enkel de middelste ontspoorden. Dat suggereert dat het ongeluk mogelijk veroorzaakt werd door een defecte spoorwegschakelaar.

Aan boord zaten honderden passagiers, veel van hen op weg naar hun werk in de economische hoofdstad Milaan.

Het laatste dodelijke treinongeval in Italië gebeurde in juli 2016. Toen kwamen 23 mensen om bij een dubbele treinbotsing tussen Corato en Andria, in de buurt van de zuidoostelijke stad Bari.