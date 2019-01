Trein ontruimd in Zwolle: “Twee verdachten na bommelding meegenomen” Hanne Coops

06 januari 2019

15u12

Bron: AD 0 Het treinverkeer van en naar Zwolle is rond 14 uur op bevel van de politie volledig stilgelegd. Volgens vervoersmaatschappij Arriva is er sprake van een bommelding. De trein in kwestie is inmiddels ontruimd door een arrestatieteam. Twee verdachten werden meegenomen.

Volgens ooggetuige en fotograaf Stefan Verkerk is er rond 14.45 uur een arrestatieteam ter plaatse gekomen. Alle passagiers werden van de trein weggeleid en moesten met hun handen op het hoofd gaan zitten. Mogelijk gaat het om de trein van Emmen naar Zwolle.

De politie, die in grote getale aanwezig is in kogelwerende vesten, kon nog niet bevestigen dat het om een bommelding gaat.