Trein in Chicago geëvacueerd wegens verdacht poeder LB

17u17

Het station waar de trein halthield toen het verdachte poeder was ontdekt. De passagiers op een trein in de Amerikaanse stad Chicago zijn geëvacueerd nadat op het treinstel een verdacht wit poeder was aangetroffen. Dat meldt CTA, de vervoersmaatschappij van de stad.

Die tweette om 8.47 uur lokale tijd dat treinen op de Red Line niet zullen stoppen in het station Addison "wegens een onderzoek door de brandweer". De autoriteiten meldden dat aan die treinhalte een wit poeder is aangetroffen. De politie onderzoekt de zaak, alle passagiers werden meteen van de trein gehaald. Het is nog onduidelijk over welke substantie het gaat, een team 'gevaarlijke stoffen' is ter plekke.

Op haar twitterpagina verklaarde de CTA dat een operator iets vreemd had opgemerkt en de autoriteiten belde om de zaak te onderzoeken.