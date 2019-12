Trein- en metrostaking treffen reizigers in kerstvakantie in Frankrijk jv

21 december 2019

18u40

Bron: DPA/AFP 0 Het vakantieverkeer in Frankrijk wordt hard getroffen door de stakingen bij de spoorwegen en het openbaar vervoer in Parijs. Het aantal TGV-treinen is volgens spoorwegmaatschappij SNCF in het weekend grosso modo tot de helft herleid. Ook het regionale treinverkeer was vandaag zwaar verstoord.

De betogingen en stakingen tegen de pensioenhervorming van president Emmanuel Macron ontregelen het spoorverkeer al twee weken in Frankrijk. Sommige vakbonden hadden tot een kerstbestand opgeroepen, maar de vakbond CGT blijft actievoeren. Gesprekken tussen de regering en de bonden zijn tot januari uitgesteld.

Veel reizigers stonden te wachten in het treinstation Gare de Lyon in Parijs en moesten hun tickets omruilen omdat hun rit afgelast was. In Gare de l'Est stonden deze namiddag lange rijen voor de balies van SNCF.

Mensen die vanuit het zuidwesten van Duitsland naar Frankrijk wilden reizen, kregen van Deutsche Bahn de raad te wachten totdat de stakingen voorbij zijn of andere transportmiddelen te zoeken.

Het openbaar vervoer in Parijs zal morgen "heel beperkt" zijn door de stakingen, deelde vervoersmaatschappij RATP mee. Slechts twee automatische metrolijnen en een deel van de regionale metro RER B zullen rijden.