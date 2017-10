Trein botst op legertruck in Finland: 4 doden mvdb

11u15

Bron: Belga 0 REUTERS In het zuiden van Finland is een passagierstrein gebotst op een legertruck. Daarbij zijn volgens de politie vier doden gevallen: één treinreiziger en drie in de legertruck.

Het ongeluk gebeurde rond 7.00 uur bij een spoorwegovergang in Skogby, in de buurt van de zuidelijke kuststad Raseborg, toen een offroadtruck het spoor overstak. Volgens de reddingsdiensten zijn er elf slachtoffers. De gewonden zijn overgebracht naar een ziekenhuis in Helsinki.

In de legertruck zaten acht soldaten. "Drie van hen zijn omgekomen en vier zijn gewond geraakt", meldde het Finse leger. De soldaten namen deel aan een oefening, volgens lokale media.

Het spoorverkeer is stilgelegd, meldt de Finse spoorwegbeheerder. Het laatste ernstige spoorongeval in Finland dateert van 1998. Toen kwamen elf mensen om en raakten 39 anderen gewond bij de ontsporing van een trein in het centraal gelegen Jyväskylä.

