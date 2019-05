Trein botst met vrachtwagen in Duitsland: meerdere gewonden HAA

21 mei 2019

21u01

Bron: ANP, Twitter 4 Bij een botsing tussen een passagierstrein en een vrachtwagen in Duitsland zijn zeker acht mensen gewond geraakt. Drie van hen zijn er ernstig aan toe.

Het ongeval in Tübingen, in het zuidwesten van Duitsland, ontstond doordat de vrachtwagen tijdens een manoeuvre op een bouwterrein bij het spoor op een onbewaakte spoorovergang terecht was gekomen en door de trein werd aangereden.

De chauffeur, de treinmachinist en een passagier raakten zwaargewond. Het ging om een regionale trein.

Einsatz der #DRK Fachgruppe #IuK mit dem #ELW beim Zugunfall in #Tübingen. Wir unterstützten OrgL/LNA bei der Koordination und Dokumentation. pic.twitter.com/yAsRY1l2dP DRK IuK Tübingen(@ DRK_IuK_Tue) link