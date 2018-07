Treedt president Iran af? Grootayatollah ontbiedt hem en hele regering voor crisisoverleg sam

15 juli 2018

12u45

Bron: belga 0 De Iraanse opperste leider, grootayatollah Ali Khamenei, heeft president Hassan Rohani en de rest van zijn ministers ontboden voor een crisisoverleg in zijn residentie. Dat meldt de doorgaans goed geïnformeerde nieuwssite Alef.

Volgens Alef wil Khamenei de financiële crisis in het land bespreken met de regering. Omdat alle ministers ontboden werden, sluiten waarnemers niet uit dat Khamenei de president zal vragen af te treden.

Hardliners in het land verwijten Rohani zich misrekend te hebben bij het afsluiten van de nucleaire deal van 2015. Door het akkoord werden de economische sancties tegen Iran opgeheven in ruil voor het stilleggen van het Iraans nucleair programma en het engagement om nooit te proberen om een atoombom te produceren. De Amerikanen stapten onlangs echter uit dat akkoord, wat Iran in een crisis stortte.

Nucleair akkoord

Sinds de aankondiging van de terugtrekking van de VS in mei, hebben de anderen partnerlanden steeds verklaard dat ze het akkoord willen behouden. Toch hebben grote Europese bedrijven zoals de Franse autobouwer PSA, de Franse energiereus Total en de Deense rederij Maersk hun Iraanse operaties al opgeschort, of hebben ze aangekondigd dat te doen.

In Iran hebben de terugtrekking van de VS en de vrees voor de instorting van de nucleaire deal ertoe geleid dat de Iraanse rial aan waarde verloor. Dat leidde dan weer tot hevige protesten tegen onder meer de stijging van de prijzen. Rohani bracht eerder deze maand nog een bezoek aan Europa "om over de toekomst van het akkoord te spreken".