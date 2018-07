Travis en Sarah weigeren om geloofsredenen elke medische zorg. En dan sterft hun baby KVDS

11 juli 2018

16u59

Bron: The Oregonian, The Washington Post 43 Een koppel uit de Amerikaanse staat Oregon dat om religieuze redenen geen enkele medische zorg wilde, is op een harde manier tot inkeer gekomen. Sarah (25) en Travis (22) Mitchell moesten er hun pasgeboren dochter voor verliezen.

Het was even voor negenen toen lijkschouwer Eric Tonsfeldt op 5 maart vorig jaar aankwam bij de woning van de Mitchells, net buiten Oregon City. Hij had een oproep gekregen voor een doodgeboren baby, maar hij wist al dat er meer aan de hand zou zijn.

Sekte

Het was immers niet de eerste keer dat er op die plek iets dergelijks gebeurde. Het koppel was lid van de Followers of Christ Church, een sekte die gelooft dat alleen God helende kracht heeft en niets moet weten van de medische wetenschap. Het kind was dan ook niet in het ziekenhuis geboren met de hulp van dokters en verpleegsters, maar thuis, tussen prevelende familie en vrienden.





Toen Tonsfeldt de slaapkamer binnenkwam, trof hij moeder Sarah Mitchell aan met het dode kind in haar armen. Ze had het in een deken gewikkeld en hield het tegen zich aan. Vader Travis was ook aanwezig, net als de vader van Sarah: Walter White. Toen Tonsfeldt vroeg wat er precies gebeurd was, ontspon zich een geforceerde conversatie. Niemand maakte oogcontact.

Uiteindelijk ontdekte hij dat de baby – Ginnifer – geboren was net voor 3 uur ‘s middags en enkele uren later – rond 7 uur – gestopt was met ademen. Toen de arts het lichaampje onderzocht, stelde hij vast dat het meisje maar goed anderhalve kilogram woog. Ze was te vroeg geboren, op 32 weken.

Even later bekende de familie dat Ginnifer een deel van een tweeling was. Toen Tonsfeldt de kleine Evelyn inspecteerde, vertelde hij de familie tot twee keer toe dat ze medische zorgen nodig had en naar het ziekenhuis moest. Tot twee keer toe bedankt Walter White hem voor zijn ‘input’.

Doodslag

De Mitchells werden uiteindelijk in staat van beschuldiging gesteld voor doodslag door nalatigheid en mishandeling. Maandag pleitten ze allebei schuldig aan die aanklachten, volgens een verklaring van de openbare aanklager van Clackamas County, John S. Foote. “Ze verklaarden zich ook bereid om zonder protesteren 80 maanden naar de cel te gaan”, staat er te lezen. “Ze tekenden verder een geschreven verklaring die zei dat ze aangepaste medische hulp hadden moeten zoeken voor hun kinderen en dat iedereen in de kerk dat ook altijd zou moeten doen voor zijn kinderen.”

Ook Walter White tekende een dergelijke verklaring en alle drie zullen die opgehangen worden in de kerk, waar andere leden van de sekte ze kunnen zien en lezen. Dat is een enorme kentering volgens het Openbaar Ministerie, dat hoopt dat daarmee eindelijk een einde komt aan een praktijk die maar niet uit te roeien lijkt. De Mitchells waren namelijk al het vijfde koppel van de kerk dat aangeklaagd werd voor dergelijke feiten in 9 jaar. Groot verschil is dat bij de voorgaande processen nooit schuld bekend werd of verantwoordelijkheid werd genomen. Dat gebeurde nu wél.

Zus

Opmerkelijk: een van de eerdere processen liep tegen de zus van Sarah Mitchell, Shannon Hickman en haar man Dale. Zij beviel in dezelfde kamer als waar Ginnifer stierf van een premature jongen. Ook hij haalde het niet. Het koppel werd daarop veroordeeld voor onopzettelijke doodslag en kreeg een celstraf van 75 maanden.

Volgens een voormalig lid van de kerk – Myrna Cunningham – heeft de Followers of Christ Church in Oregon een eigen kerkhof en dat zou vol liggen met kinderen. Dat vertelde ze aan de krant The Oregonian. “Er zouden niet zo veel kinderen gestorven mogen zijn. Het is vreselijk”, zei ze.

In 1998 nam de krant de documenten onder de loep van de 78 kinderen die er begraven waren sinds 1955. 21 van hen zouden gered geweest kunnen zijn met moderne geneeskunde.

Aanvankelijk beschermde de wet de leden van de kerk, maar in 2008 begon het Openbaar Ministerie de ouders te vervolgen. Een jaar later werden Raylene en Timothy Worthington aangeklaagd voor de dood van hun 15-maanden oude dochter Ava. Zij stierf aan een onbehandelde longontsteking en een bloedinfectie. De vader werd uiteindelijk veroordeeld tot 60 dagen cel.

Tumor

In 2010 kregen Jeffrey en March Beagley 16 maanden cel nadat hun 16-jarige zoon was overleden aan een onbehandelde obstructie van zijn urinewegen en een jaar later moesten ook Rebecca en Timothy Wyland 90 dagen naar de cel omdat hun dochter Alayna een onbehandelde tumor ontwikkeld had op haar linkeroog die haar zicht permanent beschadigde.