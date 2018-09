Traumahelikopter komt ter plaatse na zwaar ongeluk, drone hindert opstijgen Barbara de Jong

08 september 2018

22u39

Bron: AD.nl 0 Een drone heeft vanmiddag in de Nederlandse stad Schiedam een traumahelikopter gehinderd bij het opstijgen. De helikopter was uitgerukt bij een ernstig scooter-ongeluk aan de Tuinlaan waarbij een persoon zwaargewond raakte. Mogelijk was er sprake van een straatrace.

Een van de slachtoffers was er dusdanig ernstig aan toe dat hij gereanimeerd moest worden. Een traumahelikopter kwam ter plaatse om hem naar het ziekenhuis te vervoeren.



"Zeker enkele minuten"

"De helikopter kon niet opstijgen omdat er een drone in de omgeving vloog'', zegt een woordvoerder van de brandweer. "Dat is verboden. Het duurde zeker enkele minuten voordat de traumahelikopter weg kon.''



De drone vloog vervolgens weg, het is nog onduidelijk wie de eigenaar van de drone is en of die persoon de hulpdiensten met opzet hinderde. De politie heeft een onderzoek ingesteld en roept getuigen op zich te melden.



Volgens de brandweer is het hinderen van een helikopter niet alleen gevaarlijk voor de bemanning en hulpverleners maar ook voor de omgeving en omstanders. Een persoon is inmiddels opgepakt.