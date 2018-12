Traumahelikopter crasht in Portugal: vrees voor vier doden lva

16 december 2018

01u27

Bron: Reuters 0 In bergachtig gebied in de buurt van Porto in Portugal is zaterdag een traumahelikopter neergestort. Men gaat ervan uit dat alle vier inzittenden daarbij om het leven zijn gekomen. Dat melden het INEM, het Portugees Nationaal Instituut voor Medische Noodgevallen en de lokale media.

Aan boord van de helikopter waren twee piloten, een verpleegster en een dokter. Het INEM meldt dat er een reddingsoperatie aan de gang is maar dat de helikopter voorlopig niet werd teruggevonden. 200 reddingswerkers zijn bij de reddingsactie betrokken.

De helikopter verdween van de radar omstreeks 18:30 uur nadat ze een 76-jarige patient met hartproblemen naar een ziekenhuis in Porto hadden gebracht.

Het toestel was onderweg naar de helikopterbasis in het district Bragança en zou in noodweer terecht zijn gekomen, aldus het INEM.