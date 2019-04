Transvrouw krijgt rake klappen tijdens betoging op Parijse metrotrappen kv

02 april 2019

17u41

Bron: BFMTV, Le Parisien 0 In Parijs heeft de politie een onderzoek ingesteld naar een geval van agressie tegen een transvrouw. Het slachtoffer kreeg zondag klappen toen ze de trappen van de metro opliep op de Place de la République, tijdens een betoging tegen de Algerijnse president Bouteflika. Via sociale media werden beelden verspreid van het incident.

Op de beelden is te zien hoe de vrouw omcirkeld wordt door verschillende mannen terwijl ze de metrotrappen opwandelt. Een van hen wrijft haar door de haren. Eenmaal boven wordt ze gegrepen door een demonstrant die klappen begint uit te delen. De politie was gelukkig ter plaatse en kon snel ingrijpen.

Eén persoon werd gearresteerd en in voorarrest geplaatst, maar werd maandagochtend weer vrijgelaten. Het onderzoek loopt wel verder. Het slachtoffer, dat enkel gekend staat onder de naam Julia, zal klacht indienen tegen haar belagers.



Een getuige bezorgde beelden van het incident aan de vereniging Stop Homophobie. De organisatie deelde het filmpje via sociale media. “Verschillende mannen zongen in het Arabisch een deuntje dat in Algerije bekend is en zegt ‘hou het snoep, hou de taart vast’. De woorden worden hier herhaald om haar te seksualiseren en te kleineren”, zegt Lyes Alouane van Stop Homophobie. Vervolgen werd Julia bespuugd, aldus Alouane. Stop Homophobie zal instaan voor de honoraria van haar advocaat.

Onder andere Marlène Schiappa, de Franse staatssecretaris voor de gelijkheid tussen man en vrouw, reageert verbolgen op de beelden. “Dit overduidelijk geval van transfoob geweld in Parijs is ontoelaatbaar! De daders zullen geïdentificeerd worden en vervolgd door het gerecht. “Holebi- en transfobie is geen kwestie van mening, maar van stompzinnigheid en haat”, voegt ze eraan toe.

Cette agression manifestement transphobe en plein Paris est inadmissible !

Que les auteurs soient identifiés et poursuivis en justice.

Les #LGBT+ phobies ne sont pas des opinions mais de la bêtise et de la haine.

Elles agressent et tuent. https://t.co/vbSL2h6kIH 🇫🇷 MarleneSchiappa(@ MarleneSchiappa) link

Ook Anne Hidalgo, burgemeester van Parijs zegt “verontwaardigd” te zijn en betuigt haar steun aan het slachtoffer.

Indignée par cette agression transphobe, que je condamne avec la plus grande fermeté. Je tiens à assurer la victime de tout mon soutien. Les coupables de cet acte intolérable doivent être identifiés et poursuivis. https://t.co/w2gdNeiwaG Anne Hidalgo(@ Anne_Hidalgo) link