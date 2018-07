Transvrouw (25) gekroond tot Miss Universe Spanje 2018 lva

01 juli 2018

06u10

Bron: ABC 3 In Spanje is vrijdag voor het eerst een transvrouw verkozen tot Miss Universe van een land. De 25-jarige Angela Ponce uit Sevilla zal haar land vertegenwoordigen op de Miss Universe-verkiezing, die eind dit jaar zal plaatsvinden.

Ponce werd in 2015 Miss Cadiz. Ze werd toen de eerste transgendervrouw die op nationaal niveau een schoonheidswedstrijd won. Als Miss Cadiz mocht ze ook deelnemen aan Miss Spain World 2015 maar daar viel ze niet in de prijzen.

Sinds 2012 kunnen transvrouwen deelnemen aan de internationale schoonheidswedstrijd. In dat jaar werd de Canadese kandidate Jenna Talackova gediskwalificeerd omdat ze transgender was. Talackova bond een gerechtelijke strijd aan met de organisatie, die op dat moment onder meer in handen was van de huidige Amerikaanse president Donald Trump. Ze won de zaak en mocht alsnog deelnemen.

In een interview met de Spaanse krant ABC zegt Ponce dat ze haar kroon te danken heeft aan de Canadese Talackova.

