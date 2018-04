Transportwaakhond spreekt Tesla tegen: "Niet teruggetrokken, maar uit onderzoek gezet" TK

13 april 2018

08u21

Bron: Belga 0 De Amerikaanse toezichthouder National Transportation Safety Board (NTSB) spreekt het technologiebedrijf Tesla tegen in het onderzoek naar het ongeval met een Tesla Model X, waarbij vorige maand in de Californische plaats Mountain View de bestuurder om het leven kwam. Tesla zei eerder zich formeel te hebben teruggetrokken, maar de NTSB zegt dat Tesla als partij uit het onderzoek is gehaald.

"Het is ongelukkig dat Tesla zich niet heeft gehouden aan het partijakkoord", aldus de voorzitter van de NTSB, Robert Sumwalt. Het technologiebedrijf had immers actief informatie over het onderzoek gelost, zonder dat dit was gecontroleerd door de toezichthouder. "Hoewel we de vraag naar informatie begrijpen die partijen krijgen tijdens een NTSB-onderzoek, dragen ongecoördineerde uitingen van onvolledige informatie niet bij tot de transportveiligheid, noch dienen die het publiek belang", klinkt het.

Tesla kwam eerder zelf al actief met het bericht naar buiten dat het ongeluk veroorzaakt zou zijn doordat de bestuurder niet goed op de weg lette. De Autopilot-functie van Tesla zou dus niet de schuldige zijn geweest. Het systeem waarschuwde volgens de fabrikant meerdere keren, maar de bestuurder greep niet in, wat hij volgens Tesla wel had moeten doen. Twee onderzoekers van de NTSB waren naar de plaats van de crash gestuurd.

Het bedrijf zei gisteren dat ze zich formeel uit het onderzoek naar het ongeval hebben teruggetrokken, maar de verklaringen van de NTSB zeggen iets anders. "We hebben beslist om de status als partij van Tesla in te trekken", aldus nog Sumwalt. Tesla-topman Elon Musk werd telefonisch en per brief op de hoogte gebracht. Tesla maakt daarnaast nog deel uit van twee andere lopende onderzoeken naar voertuigcrashes in Californië, aldus nog de NTSB.