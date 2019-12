Transportsector in Frankrijk wil actie voeren op 16 december met blokkades over heel het land jv

09 december 2019

20u02

Bron: afp 4 In Frankrijk willen vier vakbonden uit de transport- en logistieke sector op 16 december actie voeren voor betere arbeidsvoorwaarden en meer loon. Ze overwegen over heel Frankrijk blokkades.

"Acties onder de vorm van samenscholingen, blokkades of andere acties in alle regio's van Frankrijk", staat in een flyer van de vakbond UFR-CFDT, de grootste uit de sector. Ook de vakbonden FO, CFTC en CGC sluiten zich bij de oproep aan. Enkel de nummer twee doet niet mee.

De eisen omvatten onder meer hogere loonschalen, een dertiende maand en betere arbeidsomstandigheden. De onderhandelingen met de werkgeversorganisaties liggen momenteel stil.

Er is al een stakingsaanzegging ingediend, bevestigt een vertegenwoordiger van de CFTC, die eraan toevoegt dat het nog niet duidelijk is hoe de acties er precies zullen uitzien.