Transport met fatale gevolgen: weer gevangenen gedood in Brazilië na moordpartij met 57 doden ADN

31 juli 2019

21u28

Bron: ANP, Belga 2 Tijdens een transport vanuit de Braziliaanse gevangenis waar eerder deze week 57 mensen zijn vermoord, zijn vier gevangenen om het leven gebracht. De vier waren lid van dezelfde bende en waren betrokken bij de gewelddadigheden maandag in een gevangenis in de regio Altamira.

De gevangenen zaten samen met 26 anderen in een transportwagen. Aan het einde van de rit werden ze dood aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk gewurgd.

Na de rellen maandag besloot de provinciale overheid om verschillende gedetineerden te verplaatsen om nieuwe rellen te voorkomen en iets te doen aan de overbevolking in de gevangenis. In totaal werden zeker 46 gedetineerden die betrokken waren bij de rellen overgebracht naar andere instellingen. Sommigen moeten naar een zwaarbeveiligde gevangenis.



Het geweld had te maken met conflicten tussen rivaliserende bendes. De leden van de ene bende zouden erin geslaagd zijn binnen te dringen in een andere sectie van de gevangenis. Het geweld was rond 7.00 uur ‘s ochtends uitgebroken en duurde tot kort voor de middag. Zestien gedetineerden werden onthoofd.