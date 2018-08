Transgenders claimen kreeft bij gebrek aan eigen emoticon kv

01 augustus 2018

21u58

Bron: Reuters 0 Teleurgesteld dat transgenders geen eigen emoji krijgen, claimt de transgendergemeenschap dan maar de kreeft als symbool. Nochtans hadden transgenders bij het Unicode Consortium de aanvraag ingediend om de blauw-roze-witte transgendervlag toe te voegen aan de nieuwste reeks emojis. "We verdienen toch zeker dezelfde rechten die jullie aan schaaldieren hebben toegekend?", klinkt het.

Met zijn hashtag #ClawsOutForTrans (klauwen uit voor trans, red.) protesteert de Britse activist Charlie Craggs tegen het feit dat de transgendervlag niet aanwezig was bij de 157 nieuwe emoji's die in februari werden gelanceerd.

"Emoji's zijn een manier voor de wereld om te connecteren en transgenders zouden niet uitgesloten mogen worden van de conversatie", schrijft hij in een petitie op Change.org voor een transgenderemoji. "We verdienen toch zeker dezelfde rechten die jullie aan schaaldieren hebben toegekend?", vraagt hij.

Volgens Craigg is de kreeft voorlopig een geschikte optie om een gemeenschap te vertegenwoordigen die niet vasthoudt aan strikte gendernormen, omdat kreeften over zowel mannelijke als vrouwelijke eigenschappen beschikken.

Vorige maand namen enkele activisten al opblaaskreeften mee naar de Pride Parade in Brighton in het zuiden van Engeland.

Vlag

Er bestaan momenteel wereldwijd bijna 3000 emoji's, maar de transgendergemeenschap kreeg voorlopig geen enkel symbool toegekend. Nochtans werd een voorstel ingediend om een vlaggensymbool in het bestand op te nemen.

Unicode, een consortium in Silicon Valley dat jaarlijks ongeveer 100 nieuwe emoji's goedkeurt, was niet meteen beschikbaar voor commentaar.

Vertegenwoordiging

Transgenderrechten staan tegenwoordig vaak in de kijker. In de VS spannen transgenders rechtszaken aan om toiletten naar keuze te mogen gebruiken en Hollywoodacteurs krijgen de wind van voren wanneer een transgenderpersonage wordt vertolkt door een niet-transgender.

"Aangezien er zoveel discussie is op het internet aangaande transthema's, is het belangrijk dat er een emoji is om dit te vertegenwoordigen", zegt Jennie Kermode, voorzitster van Trans Media Watch, een organisatie die zich inzet voor positieve beelden van transgenders in de media.