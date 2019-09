Transgender verliest juridische strijd om vaderschap ttr

25 september 2019

18u05

De hoogste familierechtbank in het Verenigd Koninkrijk heeft een verzoek geweigerd van een transgender die het leven heeft geschonken aan een zoontje en op het geboortecertificaat erkend wil worden als "vader".

De 32-jarige Freddy McConnell werd geboren als vrouw, maar startte op 25-jarige leeftijd de transitie tot man. Hij behield echter zijn vrouwelijke voortplantingsorganen, onderging een vruchtbaarheidsbehandeling en schonk vorig jaar het leven aan een zoontje.

Op het geboortecertificaat werd McConnell echter als "moeder" aangeduid, hoewel al zijn administratieve documenten in het Verenigd Koninkrijk hem het mannelijke geslacht toewijzen.



McConnell zette juridische stappen om erkend te worden als "vader" of "ouder", maar het High Court in Londen heeft zijn verzoek geweigerd. "Een moeder zijn (...) is de status die wordt toegekend aan een persoon die het fysieke en biologische proces van zwangerschap en de bevalling ondergaat", zo stelde rechter Andrew McFarlane.

“Wettelijk geslacht”

De rechter erkende dat het medisch en wettelijk mogelijk is dat een persoon, wiens geslacht als mannelijk is erkend, zwanger kan worden en het leven kan schenken, maar dat neemt niet weg dat "zijn statuut als ouder voortvloeit uit zijn biologische rol in de bevalling". Dat neemt volgens McFarlane niet weg dat er vrouwelijke én mannelijke moeders kunnen zijn. "De term moeder is onafhankelijk van het wettelijke geslacht".

Karen Holden, de advocate van Freddy McConnell, laakte het verdict als een klap voor de strijd van transgenders voor gelijkheid. "Freddy is wettelijk een man en zijn juridische documenten tonen dat ook. In het Verenigd Koninkrijk heeft hij het recht om zijn geslacht op zijn eigen geboortecertificaat te wijzigen, dus waarom niet op dat van zijn kind?", zo vroeg de advocate zich af.