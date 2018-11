Transgender-politica vermist in India: wellicht ontvoerd mvdb

28 november 2018

19u18

Bron: ANP 0 Een transgender die zich kandidaat heeft gesteld voor de verkiezingen in een Indiase deelstaat is sinds woensdag vermist. De lokale politie is bang dat Chandramukhi Muvvala ontvoerd is.

De 32-jarige is de enige transgender die meedoet aan de verkiezingen in de zuidelijke deelstaat Telangana. Het was pas haar tweede campagnedag. Muvvala verdween enkele minuten nadat ze haar woning had verlaten, zei een politiewoordvoerder.



Muvalla wil dat er minder geweld is tegen transgenders en zet zich daarvoor in. In India wordt deze groep vaak gemeden, ondanks dat er ongeveer twee miljoen transgenders in het land leven.

De politie zegt dat er speciale teams zijn ingezet om de Muvalla te vinden. De deelstaatverkiezingen zijn op 7 december.

