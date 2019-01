Transavia-vlucht maakt stop nadat passagier “Allahoe akbar” krijst en cockpit wil binnendringen AW

25 januari 2019

13u52

Bron: Belga, AD.nl 0 Een Transavia-vliegtuig heeft gisteren vanwege het gevaarlijke gedrag van een passagier een tussenlanding gemaakt in Nice. De man probeerde onder meer de cockpit binnen te komen, bericht radiozender France Bleu. Na de landing werd de man donderdagavond naar een psychiatrische instelling gebracht.

Un vol #Transavia #Orly #Tunis, dérouté vers #Nice à cause d’un allumé qui a trouvé bon de faire sa prière devant la cabine de pilotage et de se débattre avec des policiers 👮‍♂️ venus l’interpeller, tout en criant « Allahou Akbar » #Tunisie pic.twitter.com/rkllKwCQDR Tunis Tribune(@ tunistribune) link

De man zou zich ook agressief hebben gedragen richting de chef van het cabinepersoneel. De aanhouding van de man is gefilmd door een medepassagier.



Te zien is hoe veiligheidsmensen de tegenstribbelende passagier uit zijn stoel trekken en afvoeren. De man krijst vervolgens ‘Allahoe akbar', Arabisch voor ‘god is de grootste’. Dat leidde tot paniek bij andere passagiers.

De autoriteiten denken niet dat de man terroristische plannen had. Uit onderzoek blijkt immers dat hij psychische problemen heeft. Het toestel was gistermiddag vertrokken uit Parijs en had Tunis als eindbestemming.