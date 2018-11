Tranen, knuffels en staande ovatie: bedrijfsleider schenkt 20 miljoen dollar aan personeel Karen Van Eyken

22 november 2018

13u33

Bron: USA Today, CBS, Courier Post 13 Werknemers van een Amerikaans bedrijf hebben een bijzondere reden om dankbaar te zijn dit jaar. In het kader van Thanksgiving heeft de CEO van ‘Bayada Home Health Care’, een onderneming actief in de thuiszorg, zijn personeel verrast met een schenking van maar liefst 20 miljoen dollar (of ruim 17 miljoen euro) afkomstig uit eigen zak.

Mark Baiada, de oprichter van het bedrijf, onthulde zijn ongelofelijke cadeau tijdens een lunch met 100 nietsvermoedende werknemers. Zij reageerden zeer ontroerd met tranen en knuffels, en gaven hun CEO een staande ovatie. “Het is een manier om dankbaarheid te tonen voor alle inspanningen van het personeel”, zei Baiada. “Ik kom niet zo vaak in contact met onze patiënten, maar jullie staan elke dag voor hen klaar. Het is een eer voor me om met jullie samen te werken.”

De 20 miljoen dollar zal verdeeld worden over de meer dan 26.000 werknemers in de 22 staten waar de onderneming actief is. De grootte van de som hangt af van de staat van dienst. De financiële meevaller zal variëren van een bescheiden 50 dollar (omgerekend 45 euro) voor nieuwe werknemers tot wel tienduizenden dollars voor arbeidskrachten met flink wat jaren op de teller.

“Overweldigend”

“Het was een overweldigende ervaring”, zei Nicole Green (48), een verpleegkundige die al drie jaar bij de onderneming werkt en de lunch bijwoonde met collega’s uit het hele land. “Iedereen was enorm onder de indruk , we vermoedden helemaal niets en dachten dat het een gewone lunch was”, vertelde ze. “Mark heeft ons totaal verrast. Hij hoefde dit niet te doen. Ik werk nog niet zo lang bij Baiada, maar nu word ik een medewerker voor het leven. “

Green verklaarde dat aan de werknemers werd gevraagd om de grootte van hun individuele geschenken niet prijs te geven. “Het is een ongelofelijk gul gebaar,” besloot de verpleegster.

De medewerkers hebben al grote plannen met het geld zoals een reis maken of extra kerstcadeautjes voor hun kinderen kopen.

