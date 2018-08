Tranen bij Koreaan Sang Chol (72)

Marlies van Leeuwen

20 augustus 2018

14u43

Bron: AD.nl 0 De laatste keer dat hij zijn moeder zag, was Ri Sang Chol een kleuter van vier. Nu, 68 jaar later, kon hij haar eindelijk weer in de armen sluiten. Sang Chol was vanochtend één van de 89 gelukkigen die in aanmerking kwamen voor een Koreaanse familiehereniging.

Zeker 57.000 Noord- en Zuid-Koreanen hadden zich opgegeven voor de reünie, die eerder dit jaar werd aangekondigd na een ontmoeting tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. De families raakten in 1950 van elkaar gescheiden door de splitsing van het Koreaanse schiereiland in het communistische noordelijke en het kapitalistische zuidelijke deel.

Sang Chol en zijn moeder Lee Keum-seom raakten van elkaar gescheiden toen het gezin op de vlucht sloeg voor de oorlog. De toen 4-jarige Sang Chol liep aan de hand van zijn vader, terwijl zijn moeder zich even terugtrok op een rustige plek om Sangs jongere zusje borstvoeding te geven. Toen ze klaar was, kon ze in de chaos haar man en zoon niet meer terugvinden. Lee Keum bereikte Zuid-Korea, Sang Chol en zijn vader bleven in het zeer gesloten Noord-Korea achter. Hoe het haar zoon en man verging, wist ze niet. Het was 68 jaar lang onmogelijk om contact met elkaar te hebben.



Lee Keum was vanochtend zenuwachtig voor ze de bus naar de plek van de reünie nam, vertelde ze aan CNN. Waar begin je als je elkaar zo lang niet hebt gezien of gesproken? "Wat moet ik hem vragen? Ik denk dat ik hem maar zal vragen wat zijn vader over mij heeft verteld en hoe we van elkaar gescheiden raakten."

Toen het tweetal elkaar vanochtend in de armen viel, kwamen de tranen. Sang Chol kon voor het eerst zijn vrouw en volwassen dochters aan zijn moeder voorstellen. Hij liet haar ook een foto zien van zijn vader, haar man, die inmiddels is overleden.

Meer reünies

In de afgelopen jaren zijn er meer kleinschalige herenigingen geweest, maar tienduizenden gezinnen wachten nog op zo'n reünie. In veel gevallen is het al te laat. Meer dan 75.000 mensen die in de afgelopen 30 jaar een aanvraag voor hereniging hebben gedaan, zijn overleden zonder hun familie te kunnen weerzien.

In een verklaring vandaag drong de Zuid-Koreaanse president Moon er bij beide Korea's op aan om te werken aan meer reünies, waarbij hij zijn eigen familiegeschiedenis noemde als het kind van Noord-Koreaanse vluchtelingen. "Uitbreiden en versnellen van de reünie heeft de hoogste prioriteit van alle humanitaire projecten die beide Korea's moeten uitvoeren", zei Moon. "De Korea's moeten een inspanning leveren om de kwestie rond verdeelde families op te lossen. Als lid van een gescheiden gezin, sympathiseer ik diep met dat verdriet en de pijn. Er is echt geen tijd."