Tramterrorist spuugt weer in rechtbank en wordt afgevoerd: “Vieze ketters” Peter Koop

06 maart 2020

10u22

Bron: AD.nl 0 Utrecht De vierde en laatste dag in het strafproces tegen tramschutter Gökmen Tanis in de Nederlandse stad Utrecht is zojuist tumultueus begonnen. Al bij binnenkomst riep de man “vieze ketters” en spuugde hij in de richting van de rechters. Tanis werd, net als tijdens eerdere zittingsdagen, vloekend en scheldend afgevoerd.

Gisteren eisten de aanklagers een levenslange gevangenisstraf tegen hem voor viervoudige moord en meerdere pogingen tot moord. Bij de aanslag die hij op 18 maart 2019 pleegde in en rond een tram in Utrecht, werden vier personen van dichtbij doodgeschoten. Volgens het OM was er sprake van een terreurdaad. Vandaag krijgt zijn toegewezen advocaat gelegenheid daarop te reageren.

De 38-jarige verdachte moet de zitting nu via een videoverbinding volgen vanuit een - voor hem bekende - aparte zaal. Vanuit die ruimte reageerde hij op vragen van de rechter. Rechter Veldhuisen: “Het lijkt me niet niks als levenslang tegen je wordt geëist. Wat is daarop uw reactie?” Tanis: “Ik pis op uw allemaal. En doe de groeten aan je moeder.”

Het was vooraf de vraag hoe de dertiger zich vandaag zou houden in de rechtszaal. Eerder deze week werd hij al tweemaal afgevoerd, omdat hij richting zijn eigen advocaat spuugde en hij een van zijn slachtoffers beledigde. Gisteren maakte hij het helemaal bont door ongeïnteresseerd in slaap te sukkelen, agenten uit te dagen en de vader van de vermoorde Roos te provoceren. Dat lijkt nu opnieuw te gebeuren. In de aparte ruimte lijkt Tanis niet geïnteresseerd in het pleidooi van zijn advocaat André Seebregts.

Levenslang

Seebregts heeft op de slotdag de kans om op de strafeis van justitie te reageren. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste gisteren een levenslange celstraf tegen de man die in maart vorig jaar in een Utrechtse tram om zich heen schoot. Die eis leidde tot opluchting bij nabestaanden en slachtoffers. Het OM noemt hem ‘een uiterst gevaarlijk persoon, tegen wie de samenleving maximaal beschermd moet worden’. Bij de aanslag kwamen vier mensen om het leven en raakten twee mensen zwaargewond.

De advocaat pleit voor een lange gevangenisstraf met tbs (het Nederlandse equivalent van internering, red.) in plaats van levenslang. “Alleen dan is de kans dat hij weer terugkomt in de maatschappij zo klein mogelijk.’’

Het is een bijzonder pleidooi, omdat Tanis eigenlijk helemaal niet wil dat Seebregts het voor hem opneemt. Eerder deze week maakte hij dat nog eens duidelijk door Seebregts brutaal te bespugen.