Tramterrorist moet straks desnoods onder dwang zijn proces bijwonen mvdb

02 maart 2020

06u50

Bron: ANP 0 Utrecht Onder grote belangstelling van nabestaanden en media begint straks in de rechtbank in Utrecht het vierdaagse proces tegen de verdachte van de tramaanslag in de Nederlandse stad, de 38-jarige Gökmen Tanis. Hij moet van de rechters verplicht verschijnen, desnoods onder dwang. Ook heeft de rechtbank bepaald dat Tanis zich moet laten bijstaan door een advocaat.

De Utrechter heeft al bekend dat hij op 18 maart vorig jaar het vuur opende op omstanders in en bij een tram op het 24 Oktoberplein. Er vielen vier doden en meerdere gewonden. Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt Tanis voor meervoudige moord of doodslag, pogingen daartoe en bedreigingen van meerdere personen, alles met een terroristisch oogmerk. Na een klopjacht - waarbij het dreigingsniveau in de provincie Utrecht naar het hoogste niveau (5) ging - werd Tanis diezelfde dag nog aangehouden.



Op de eerste dag laten de aanklagers een reconstructie zien van de schietpartij en worden de gebeurtenissen besproken. De rechtbank denkt vandaag ook nog toe te komen aan de bespreking van de persoonlijke omstandigheden van de verdachte en een begin te maken met slachtofferverklaringen. Ook de hele dinsdag is uitgetrokken voor nabestaanden en slachtoffers. Donderdag komt het OM met een strafeis en vrijdag volgen het pleidooi en reacties. De uitspraak is voorzien op 20 maart.

Tanis heeft tijdens een niet-inhoudelijke zitting gezegd dat hij de rechtbank niet erkent. Ook weigerde hij een advocaat. Hij wilde zichzelf verdedigen maar de rechtbank wees dat verzoek in december af, omdat Tanis niet behoorlijk in staat zou zijn om te begrijpen wat er gebeurt in de rechtszaal. Volgens psychiatrisch deskundigen is de dertiger verminderd toerekeningsvatbaar. Hij lijdt aan persoonlijkheidsstoornissen en is zwakbegaafd. Advocaat André Seebregts is aangewezen als zijn advocaat.