Tram in Lissabon boort zich in gebouw: 28 gewonden, baby door omstanders gered uit wrak David van der Heeden

15 december 2018

06u03

In het centrum van de Portugese hoofdstad Lissabon zijn bij een ongeval met een tram 28 personen gewond geraakt. De trambestuurder, zo melden Portugese media, kon niet tijdig remmen, waarna de tram zich in een gebouw boorde.

De tram crashte nadat de bestuurder op de kruising tussen de straten Garcia de Orta en Rua de São Domingos de Lapa niet meer kon remmen. Getuigen hoorden een harde knal en mensen schreeuwen toen de tram ontspoorde en de hoek van het gebouw raakte.



Het voertuig is na de klap op zijn kant terechtgekomen en zou daarbij ‘compleet verwoest’ zijn, schrijft de Portugese krant Publico. Geen van de inzittenden raakte bij het ongeluk echter zwaargewond. Onder de 28 lichtgewonden zouden drie Britse kinderen, onder wie een baby, zijn. Toegesnelde voorbijgangers wisten de baby en een ander kind uit het wrak van de tram te redden.



Enkele andere reizigers zat nog gekneld in de resten van de tram. Zo’n 50 reddingswerkers, waaronder veel brandweerlieden, werden ingezet om hen uit hun benarde positie te bevrijden. Hulpverleners bekommerden zich om de gewonden. De slachtoffers werden naar ziekenhuizen in naburige wijken gebracht.