Tragische vondst in Spanje: bejaarde vrouw ligt 15 jaar lang dood in haar woning KVE

25 oktober 2019

16u17

Bron: Belga 14 In Spanje is het gemummificeerde lijk van een oude vrouw ontdekt die volgens officiële schattingen al ongeveer vijftien jaar dood in haar woning lag. De tragische vondst werd dinsdag in Ciudad Lineal gedaan, een stadsdeel van Madrid, zo deelden de autoriteiten van de stad vandaag mee.

Een nicht van de gestorven vrouw had naar verluidt de politie verwittigd. Daarop braken beambten en brandweermannen de deur van de woning open. Ze troffen het lijk in de badkamer aan. De vrouw, die Isabel heette, zou vijftien jaar geleden op de leeftijd van 78 jaar gestorven zijn, klonk het bij de politie.

Buren vertelden aan het persbureau Europa Press dat ze de gepensioneerde vrouw voor het laatst in september 2004 levend gezien hadden. De voorbije jaren werd de politie meermaals gebeld vanwege de geur die uit de woning kwam, maar er werd niets ondernomen.



Volgens mediaberichten leefde de vrouw sinds de dood van haar man alleen in de woning. Ze had geen kinderen.



De lijkschouwing toonde aan dat er geen derden bij haar dood betrokken waren, deelde de politie mee. Bijgevolg wordt geen onderzoek geopend.