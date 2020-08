Tragisch einde in vermissingszaak Italië: bekende dj doodt haar zoontje (4) en stapt uit het leven mvdb

25 augustus 2020

12u59

Bron: ANSA 1 Er raken meer details bekend over de vermissing die Italië wekenlang in de ban hield en een diep tragisch einde kent. Nadat op 10 augustus het lichaam van de verdwenen hardstyle-dj Viviana Parisi (43) was teruggevonden in bosrijk gebied op Sicilië, zijn vorige woensdag eveneens menselijke resten teruggevonden van haar zoontje Gioele (4). Speurders gaan ervan uit dat de vrouw het kind heeft gedood waarna ze zichzelf van het leven benam.

Naar het vermiste jongetje is dagenlang gezocht waarbij speurhonden en drones zijn ingezet. Zeker zeventig brandweerlui en agenten kamden de brede omgeving vergeefs uit. Het was een gepensioneerde politieman die vrijwillig zelf verder zocht en na vijf uren op resten van het kind stootte, amper tweehonderd meter van de snelweg verwijderd waar Viviana en Gioele op maandag 3 augustus voor het laatst zijn gezien.

Die dag raakte Viviana betrokken in een verkeersongeval met enkel lichte materiële schade. Ze liet de gehavende Opel Corsa achter op de snelweg Messina-Palermo ter hoogte van de noordelijke gemeente Caronia. Kleine Gioele zat in zijn kinderstoeltje. Automobilisten zagen hoe een “volwassen vrouw en een kind” over de vangrail klommen.

(Lees verder onder de foto’s)

Viviana’s echtgenoot Daniele Mondello herkende woensdag de blauwe schoenen van zijn zoontje. Ook een aangetroffen stuk dijbeen komt overeen met dat van een kind van de leeftijd van Gioele. De schoenen en de resten lagen niet ver van de plek waar dagen eerder het haast onherkenbare lichaam van Viviana is aangetroffen. Beide lichamen zouden door dieren zijn toegetakeld.

De politie heeft nu bekendgemaakt de these te volgen dat Viviana Gioele gedood heeft, allicht door wurging. Ze beklom hierna een nabijgelegen elektriciteitspaal en moet daarvan afgesprongen zijn. Of ze dit meteen na het verkeersongeval heeft gedaan of later, is nog niet bekend. Speurders analyseren de larven die in beide lichamen zijn aangetroffen en proberen zo te achterhalen hoelang de lichamen in volle zon lagen.

Volgens Italiaanse media vertoonde Viviana de afgelopen maanden tekenen van een depressie. De lockdown en de angst voor het coronavirus vielen haar erg zwaar. Samen met echtgenoot Daniele draaide ze jarenlang over heel Europa op hardstyle-feesten. Viviana die de artiestennaam Express Viviana gebruikte, produceerde ook eigen techno-nummers. De uit Turijn afkomstige Viviana begon rond de eeuwwisseling professioneel met draaien en was de eerste vrouwelijke Italiaanse die zich specialiseerde in het hardstyle-genre.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.