Tragisch arbeidsongeval in McDonald's Peru: twee 18-jarigen dood door elektrocutie HAA

17 december 2019

15u51

Bron: The Independent 1 Een arbeidsongeval in een vestiging van McDonald’s in Lima heeft het leven gekost aan twee 18-jarigen. De jonge werknemers werden geëlektrocuteerd tijdens de schoonmaak van de keuken, meldt de Peruaanse politie.

De slachtoffers zijn een meisje en een jongen van 18 jaar. Volgens lokale media vormden ze een koppel. In de nacht van zondag op maandag kwamen ze om het leven tijdens de schoonmaak van de keuken van het McDonald’s-filiaal in de Peruaanse hoofdstad Lima.

Volgens de politie werd het meisje geëlektrocuteerd terwijl ze een frisdrankautomaat aan het poetsen was. Haar 18-jarige collega - en naar verluidt ook haar vriend - schoot de jonge vrouw te hulp, maar kreeg zelf ook een elektrische schok. De tieners werkten reeds een half jaar in het fastfoodrestaurant in Pueblo Libre, een wijk in het westen van Lima. Ze deden er nachtshifts.

Uit respect tegenover de slachtoffers en hun nabestaanden bleven alle vestigingen van McDonald’s gisteren en vandaag gesloten in de Peruviaanse hoofdstad, klinkt het in een communiqué. De politie is een onderzoek gestart naar de precieze omstandigheden van de tragedie. De uitbater van de McDo-filialen in Peru heeft een intern onderzoek aangekondigd, en zijn volledige medewerking beloofd aan het onderzoek van de politie.

Het fastfoodrestaurant waar het dodelijke werkongeval gebeurde, blijft tot nader order gesloten.

Meer over rampen en ongevallen