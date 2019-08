Tragedie voor vriendengroep op Tenerife: Michael (23) zomaar doodgeslagen

Sebastiaan Quekel

27 augustus 2019

06u19

Een zorgeloze vakantie op Tenerife is voor een vriendengroep uit Wales uitgedraaid op een nachtmerrie. Eén van de vrienden, de 23-jarige Michael Lewis, werd zonder enige aanleiding op straat doodgeslagen. Een nog onbekende Spaanse toerist is opgepakt op het Canarische eiland. De familie en de lokale politie tasten geheel in het duister over het motief van de dader.

Lewis, die in zijn vriendengroep bekend stond als ‘Brillo’ en in Wales een opleiding tot timmerman wilde volgen, werd afgelopen dinsdag midden op straat aangevallen toen hij voor zijn vrienden iets te eten wilde halen. De twintiger raakte ernstig gewond aan zijn hoofd en werd met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Operaties en acute ingrepen mochten niet meer baten: Lewis overleed twee dagen later aan zijn verwondingen.

Nachtmerrie

De vriendengroep uit Wales was pas vier dagen op Tenerife en verbleef in een hotel in Costa Adeje, een kustdorpje in het zuidwesten van het eiland. Terwijl het onderzoek naar de gewelddadige dood nog in volle gang is, zijn de vrienden een inzamelingsactie begonnen om onder andere de begrafenis en de vlucht voor de ouders te bekostigen. Met succes: binnen een paar dagen is al meer dan 1.670 pond (omgerekend ongeveer 1.830 euro) opgehaald.



Sinds het onverwachte drama leeft de vriendengroep in een nachtmerrie. “Bij jou zijn op deze vakantie is een voorrecht geweest. Je vriend zijn betekende zó veel. We gaan je missen en zullen gerechtigheid voor je krijgen”, schrijft een van de vrienden op sociale media. Een andere vriend schrijft: “Een lieve jongen met een stralende glimlach. Je toverde ook altijd een glimlach op mijn gezicht. We leven in zo’n vreselijk wrede wereld. Rust zacht kerel, ik zal je nooit vergeten.”

Verslagenheid

Na de brute aanval vlogen de ouders van Lewis vanuit Wales naar Tenerife om bij hun zoon in het ziekenhuis te zijn. Zij waren erbij toen de jongeman zijn laatste adem uitblies. Vanuit het stadje in Wales waar de familie vandaan komt, het 25.000 inwoners tellende Rhyl, wordt met grote verslagenheid gereageerd. “Michael had geen slecht bot in zijn lichaam”, schrijft zijn tante Karen Hughes op Facebook. “Michael was een heel speciaal persoon voor veel mensen, hij was te jong en onschuldig om ons alleen te laten.”



Het lichaam van de 23-jarige man is op dit moment nog op Tenerife. Vertegenwoordigers van het Britse consulaat ontfermen zich in de tussentijd over de nabestaanden en de vrienden, die nog altijd op het eiland zijn. “Zodra we meer weten, zullen we zijn vrienden laten weten wanneer en waar de begrafenis zal zijn”, stelt een familielid tegen lokale media.

Verdachte

De verdachte van de ernstige mishandeling zit nog altijd achter slot en grendel. Wat hem precies bezielde, is nog niet duidelijk. Hij is zeer waarschijnlijk geen bekende van het slachtoffer.