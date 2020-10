Tragedie in Duitsland: twee broers (13 en 17) worden gegrepen door trein en sterven KVE

13 oktober 2020

15u56

Bron: Süddeutsche Zeitung, Bild 6 Dinsdagochtend is er een verschrikkelijk ongeval gebeurd in het treinstation van Bruckberg in de Duitse deelstaat Beieren. Twee broers (13 en 17 jaar oud) werden aangereden door een trein en kwamen om het leven.

Blijkbaar liepen de jongeren nog snel over de sporen ondanks de neergelaten slagbomen. Ze wilden hun trein halen die al was aangekomen in het station. Maar de broers werden gegrepen door een trein die uit de tegenovergestelde richting kwam. De machinist wilde nog een noodstop uitvoeren, maar zijn manoeuvre kwam te laat, aldus een politiewoordvoerder.

Talrijke personen, onder wie verschillende scholieren, hebben het dodelijke ongeval zien gebeuren. De passagiers worden nu, net als de nabestaanden, opgevangen door crisisinterventieteams. Volgens de politie kwamen ongeveer 100 hulpverleners ter plaatse. Voor hen is een dergelijke operatie ook “niet-alledaags”, beklemtoonde de politiewoordvoerder. Zij kunnen eveneens rekenen op psychologische bijstand.

Het treintraject tussen Moosburg en Landshut was tot de middag afgesloten en de maatschappij zette een vervangende busdienst in.

De burgemeester van Bruckberg, Rudolf Radlmeier, sprak over een “pikzwarte dag” voor de gemeente.

