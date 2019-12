Traditionele vreugdevuren gaan niet door: agenten bekogeld met stenen in Scheveningen mvdb

30 december 2019

23u00

Bron: AD.nl - ANP 0 NEDERLAND De Nederlandse oproerpolitie heeft deze avond in de wijk Duindorp in Scheveningen, een stadsdeel van Den Haag, kort opgetreden nadat agenten werden bekogeld met vuurwerk en stenen.

De politie is extra alert in de wijk en controleerde korte tijd al het verkeer op de in- en uitgaande wegen. De afgelopen weken is het onrustig in Den Haag, met name in Scheveningen, Duindorp en Laak. De onrust heeft te maken met het besluit van het stadsbestuur van Den Haag om geen vergunningen te geven voor de jaarlijkse vreugdevuren op de stranden van Duindorp en Scheveningen. De vreugdevuren zorgden bij de vorige jaarwisseling voor een zeer gevaarlijke situatie. De politie heeft bij controles vanavond twee mensen opgepakt die zich niet konden identificeren.

Vuurwerkbom

Eerder vandaag maakte de politie nog bekend een 38-jarige man uit Den Haag te hebben aangehouden op verdenking van het gooien van een zware vuurwerkbom onder een politiebus op dinsdagavond 3 december in Duindorp. Verder werden nog vijf andere mannen aangehouden die worden verdacht van vandalisme en het organiseren van rellen uit onvrede met het besluit rond de afgelasting.

Na de aanhoudingen werden huiszoekingen gedaan in zeven woningen, een pakhuis en twee voertuigen. In totaal werd er 370 kilo vuurwerk gevonden, waaronder nitraatbommen en een lawinepijl. Ook vond de politie meerdere steekwapens, een kruisboog en duizenden euro’s aan contant geld.