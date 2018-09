Traditionele partijen beperken verlies in Zweden, extreemrechts boekt bescheiden winst TT

10 september 2018

06u13

Bron: SVT, Reuters, ANP, Belga 164 Met het slechtste resultaat in meer dan honderd jaar hebben de Zweedse sociaaldemocraten de verkiezingen gewonnen. De partij van premier Stefan Löfven kon de schade evenwel beperken: na telling van zo goed als alle kiesdistricten ligt ze op kop met 28,3 procent van de stemmen. De rechts-populistische Zweden Democraten zijn met 17,6 procent van de stemmen opnieuw de op twee na grootste kracht geworden . De partij kon er bijna vijf procent bijdoen.

Exit-polls van tv-zender SVT plaatsten de rechts-populisten eerder nog op de tweede plaats, maar de liberaal-conservatieve Gematigde Uniepartij (Moderaterna) stak hen uiteindelijk nog voorbij.

De partij van premier Stefan Löfven werd dus opnieuw de sterkste kracht. Zijn coalitiepartner, de Milieupartij, zakte tot net boven de kiesdrempel van 4 procent terwijl de radicaal linkse gedoogpartij Vänsterpartiet (Linkse Partij) dan weer licht steeg tot bijna 8 procent. Aan de rechterkant van het spectrum was de winst voor de Centrumpartij en de christendemocraten. De Moderaterna daalden uiteindelijk het zwaarst: -3,5 procent tot 19,8 procent.

Links blok één zetel groter dan rechts

De traditionele blokken behaalden zo bijna evenveel stemmen: de regerende coalitie van sociaaldemocraten en groenen, en de Linkse Partij kon uiteindelijk 40,6 procent binnenhalen, goed voor 144 zetels van de 349. De liberaal-conservatieve vierpartijenalliantie, onder leiding van de Gematigde Uniepartij, behaalde met 40,3 procent net één zetel minder: 143. De Zweden-Democraten, die zich tot geen enkel blok rekenen, liggen in het midden met 62 zetels.

Wie Zweden zal regeren, blijft nog onduidelijk. Geen enkel blok heeft een absolute meerderheid. Premier Löfven, die de afgelopen vier jaar al met een minderheid regeerde, riep gisterenavond alvast op een einde te maken aan de traditionele blokken in de Zweedse politiek. Hij hoopt op die manier mogelijk een partij uit het concurrerende kamp te kunnen losweken om opnieuw premier te kunnen worden. De tweede partij, de centrum-rechtse Moderaterna, wil zijn vel echter duur verkopen en zegt dat Löfven desondanks afgestraft is.

"De Zweden-Democraten hebben de verkiezingen gewonnen"

De Zweden-Democraten (SD), die kritisch staan tegenover het immigratiebeleid, roepen zichzelf, ondanks de kleiner dan verwachte stijging en de derde plaats, uit tot de grote winnaar van de verkiezingen. "Ik weet wie deze verkiezingen gewonnen hebben, het zijn de Zweden-Democraten", zei lijsttrekker Jimmie Åkesson gisterenavond aan zijn aanhangers. Volgens hem heeft zijn partij haar positie versterkt, meer zetels in het parlement gewonnen en zal ze de komende maanden en jaren niet meer te negeren zijn.

Zo zet de ruk naar rechts zich ook in Zweden door, zij het minder dan verwacht. Sinds de vluchtelingencrisis van 2015 heeft rechts zijn stempel gedrukt op bijna alle verkiezingen in Europa.

Europees plaatje

Het succes van de SD past in het plaatje dat elders in Europa was te zien. Rechts-populistisch en extreemrechts trokken recent in Italië, Oostenrijk en Duitsland al veel kiezers door hun ideeën over de aanpak van de vluchtelingencrisis. Zweden kreeg in 2015 een toestroom van 160.000 immigranten, vooral Syriërs, te verwerken. Löfven slaagde er wel in die in te dammen maar werd daarvoor niet beloond. In slechts zes van de 28 EU-staten leiden klassieke centrumlinkse partijen de regering: in Roemenië, Portugal, Slovakije, Malta, Spanje en tot nu in Zweden. Nu moet de partij ook daar zware verliezen incasseren.

De Italiaanse vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini feliciteerde al zijn geestgenoten van de Zweden-Democraten. "Zweden, geboorteplaats van het mulitculturalisme en links model, heeft eindelijk gekozen voor verandering na jaren van ongecontroleerde immigratie", zei hij.