Traditioneel vreugdevuur verboden: al heel de week onrustig in Den Haag

08 december 2019

14u55

Bron: Belga 0 Het is al de hele week onrustig in Den Haag, nadat beslist werd om de gigantische vreugdevuren die traditioneel met oudejaar aangestoken worden op het strand van Scheveningen te verbieden. Het verbod komt er na incidenten op de vorige editie.

De voorbije week werden al tientallen relschoppers aangehouden. Gisterenmiddag en -avond werden nog eens 19 mensen opgepakt. Op meerdere locaties werd brand gesticht of zwaar vuurwerk afgestoken, aldus de politie.

Zo was er een duinbrand bij de Harteveltstraat die snel geblust kon worden en lag er in een plantenbak voor een woning aan de Zeezwaluwstraat een vuurwerkbom. Later op de middag werden drie jongens van 11, 12 en 13 uit Duindorp opgepakt omdat ze vermoedelijk een molotovcocktail wilden maken. In de loop van de avond arresteerde de politie nog twee tieners op verdenking van voorbereiding voor brandstichting.

Vuurwerk

Rond 22 uur werden ook nog een 13-jarige jongen uit Den Haag, een 15-jarige jongen uit Leidschendam en drie jongens uit Zoetermeer gearresteerd. Zij zouden met zwaar vuurwerk vernielingen aangericht hebben. Een uur later was het raak op de Medemblikstraat, waar vijf 15-jarige jongens en een 14-jarige uit Den Haag vuilcontainers vernielden.

In de buurt van het Monnickendamplein en de Volendamlaan stond tot slot een grote groep jongeren die zwaar en illegaal vuurwerk afstak. Twee personen werden daar gearresteerd.