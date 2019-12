Traditioneel vreugdevuur gaat niet door: rellende jongeren steken frietkraam en containers in brand Thomas de Waard

02 december 2019

12u30

Bron: AD.nl 0 Duindorp (Den Haag) Het was zondagavond en -nacht voor de tweede nacht op rij onrustig in Duindorp, een wijk in de Nederlandse grootstad Den Haag. Meerdere ondergrondse containers, een boom en een bushalte in de wijk werden in brand gezet door boze jongeren. Diep in de nacht werd ook nog een frietkraam in brand gestoken. Dertien mensen zijn door de politie opgepakt. De rellen begonnen dit weekend nadat er bekend werd gemaakt dat er dit jaar geen vreugdevuur wordt gebouwd op het strand.

De organisatie die jaarlijks het bouwen van het vreugdevuur op het strand bij Duindorp regelt, besloot vrijdag dat er dit jaar geen stapel gebouwd zal worden. De regels voor het bouwen van vreugdevuren zijn dit jaar flink aangescherpt nadat de vuurstapels in de kustplaatsen én rivaliserende stadsdelen Duindorp en Scheveningen afgelopen jaarwisseling voor een zeer gevaarlijke situatie zorgden. De Duindorpers zagen geen kans om aan de nieuwe regels te voldoen.

De brandweer moest afgelopen nacht bij het blussen van de vele kleine brandjes worden beschermd door politieagenten. Relschoppers hadden zondagavond tevens de toegangswegen naar de wijk met hekken gebarricadeerd. Ook lag er een deelscooter midden op de weg. De politie heeft de versperringen weggehaald. Daarbij zijn enkele stenen naar agenten van de Mobiele Eenheid (ME), de Nederlandse oproerpolitie, gegooid.

De ongeregeldheden begonnen zondagmiddag en de spanning liep hoog op rond 22.00 uur. Na ingrijpen van de ME leek de orde rond middernacht hersteld te zijn. Rond 02.30 uur stond echter frietkraam Snackcar Melissa aan het Markenseplein in Duindorp in brand. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat het snackbarretje grote schade opliep.

Groep van vijftig relschoppers

Volgens een woordvoerder van de politie was het een groep van ongeveer vijftig mensen die zich schuldig heeft gemaakt aan het vandalisme. Dertien personen, onder wie ook minderjarigen, werden gearresteerd en krijgen een proces-verbaal. Alle dertien zijn inmiddels vrijgelaten.

De onrust in de Haagse wijk begon al op zaterdag. Volgens de lokale website Regio15 werd die dag een oproep geplaatst op sociale media om bijeen te komen. De politie was zaterdagavond daarom met een groot aantal agenten aanwezig. Er werden verschillende brandjes gesticht, een bouwkeet omgeduwd en de politie vond zelfgemaakte kraaienpoten op de weg, waar ten minste één auto schade door heeft opgelopen.

Wethouder (het Nederlandse equivalent van een schepen, red) Robert van Asten spreekt op Twitter van idioten die snel moeten worden opgepakt. ‘Levensgevaarlijk! Een auto met een klapband zal slingeren en een wandelaar of fietser kunnen doodrijden!’

‘Regel alsnog die Vreugdevuren!’

Richard de Mos, fractievoorzitter van de grootste Haagse politieke partij, heeft de jeugd in Duindorp opgeroepen te stoppen met de vernielingen. “Het slopen van je eigen wijk is een absolute no-go. Buiten de vernielingen geven de relschoppende jongeren de overige bewoners van Duindorp een zeer onveilig gevoel.” De voormalig wethouder heeft verder ook nog een boodschap aan waarnemend burgemeester Johan Remkes. ‘Regel alsnog die Vreugdevuren! Die vuren zijn ontstaan om volstrekt losgeslagen rellen in de wijken te voorkomen.’

Vrees voor afbranden kerk

Vermoedelijk zijn de vernielingen en brandstichtingen een reactie op het feit dat het vreugdevuur dit jaar niet doorgaat in Duindorp. Nu het vreugdevuur voor deze jaarwisseling definitief is afgelast, wordt er ook gevreesd voor rellen in de feestnacht zelf. Vastgoedman Jasbir Singh wil daarom de leegstaande Pniëlkerk versneld slopen. “We moeten wel slopen. We zijn bang dat het fout gaat’’, zegt hij. De ontwikkelaar van bouwproject Green Harbour aan de Tesselsestraat in Duindorp wil op de plek van de leegstaande kerk zeventig appartementen bouwen. Van sloop kwam het nog niet, maar volgens Singh is het sinds deze week alle hens aan dek. De bedoeling is om vóór de jaarwisseling de kerk plat te gooien.

Inmiddels staan er naast afvalbakken ook een boom en de bushalte in de brand op het Tesselseplein #duindorp pic.twitter.com/YXhUg9GQbY De Scheveninger(@ DeScheveninger) link

Mogguh mensuh!!

Nah wat ik al voorspelde. t was zeer onrustig gisteravond op duindorp. Nah dit voorspelt al weinig goeds. Mr remkes en dit is nog maar t begin ben ik bang voah. pic.twitter.com/x92x7pkRGY 🔞🔰Rich070Angel🔰🔞(@ Rich070A) link