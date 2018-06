Traditioneel en controversieel: Poetins knokploeg die voor rust en orde moet zorgen in de WK-speelsteden Tom Vennink

15 juni 2018

13u39

Bron: de Volkskrant 0 Honderden nationalistische Kozakken zijn door het Kremlin ingehuurd om de rust in WK-speelsteden te bewaren. De patriotten zijn trouw aan Poetin – voor wie ze duistere klussen opknappen.

De Kozakkenleider toont zijn vlaggen: die van tsaristisch Rusland, eentje met een doodshoofd, twee vlaggen van de pro-Russische rebellen in Oost-­Oekraïne. En de belangrijkste volgens hem: de driekleur van de Kozakse Don Republiek.

"Kozakken leven hier, dit land is van ons", zegt Dmitri Soevorov (29) in het kantoortje van een Kozakse strijdersgroep in Rostov, een provincie in het zuidwesten van Rusland en de thuis­basis van de Don-Kozakken. "Wie gaat dit land beschermen als wij het niet doen?"

